Около 100 тыс. человек посетили мероприятия проекта "Здоровая Москва"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек посетили мероприятия, которые проводятся на площадках у павильонов "Здоровая Москва" в 2019 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы в субботу.

"Несмотря на достаточно прохладную для этого времени года погоду, москвичи активно занимаются спортом и проводят много времени в парках. Уже 100 тыс. горожан посетили площадки рядом с павильонами "Здоровая Москва", на которых проводятся мероприятия. В городе созданы все условия, чтобы проводить время среди единомышленников активно, с пользой для здоровья и совершенно бесплатно", - цитируют в сообщении заместителя руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елену Громову.

Самыми популярными площадками проекта стали точки в Лианозовском парке, парках "Печатники" и "Садовники", в сквере имени Федора Полетаева и ландшафтном парке "Митино". На них проводились занятия фитнесом, танцами, йогой, капоэйрой и зумбой. Также можно было поиграть в бадминтон, пинг-понг и фрисби. Тренировки бесплатные, а оборудование выдают.

Проект "Здоровая Москва" стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города разместили 46 павильонов, где можно пройти диспансеризацию или заняться спортом. Площадок для занятий в столице 13: на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское".