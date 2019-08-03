Шашлык от 20 московских ресторанов приготовят на фестивале в Парке Горького в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Шашлык Live", на котором повара более 20 московских ресторанов будут готовить для посетителей различные мясные блюда, откроется в 11:00 в Парке Горького в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В Парке Горького 3 и 4 августа с 11:00 до 22:00 впервые пройдет фестиваль "Шашлык Live". Гости праздника смогут попробовать мясные блюда в исполнении поваров более 20 московских ресторанов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на мероприятии будут готовить как класcические шашлыки из мяса, рыбы и сезонных овoщей, так и необычные авторские интерпретации с oригинальными приправами и соусами. В частности, посетителям представят блюда "Куриный чупа-чупс" (куриная голень на шпажке) и "Царский шампур", для приготовления которого на большом шампуре зажарят килограммовый кусок мяса.

В оргкомитете уточнили, что в субботу на фестивале запланирована и большая концертная программа. Перед зрителями выступят "Чайф", Uma2rman, Ольга Кормухина, "Сплин", "7Б", Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и другие. Вход на мероприятие свободный.