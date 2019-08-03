Встречи с блогерами и барабанное шоу пройдут в "Технограде" на ВДНХ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Гости и жители столицы смогут встретиться с блогерами и посмотреть барабанное шоу в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ в день открытых дверей 3 августа. Двери комплекса откроются в 11:00, завершится программа в 21:00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В субботу, 3 августа, в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ пройдет день открытых дверей. Для посетителей подготовили большую концертную программу, барабанное шоу, лекции и встречи с блогерами. Посетителей ждут с 11:00 до 21:00", - говорится в сообщении.

С 11:00 до 16:00 в комплексе ждут гостей младше 16 лет. Они смогут посетить игровую комнату под открытым небом и поучаствовать в интерактиве "Парад сказок". Также для детей проведут мастер-классы, посвященные развитию интернет-каналов.

С 16:00 до 21:00 в "Технограде" начнутся мероприятия для более взрослой аудитории. Гости смогут побывать на обзорных экскурсиях и воркшопах, посвященных профессиям робототехника, оператора беспилотного летательного аппарата, дизайнера интерьера, художника-аниматора, парикмахера-стилиста, повара и бармена-бариста.

"Любителям спорта покажут фитнес- и велошоу. Также проведут встречи с учеными, на которых обсудят научные достижения и открытия. В 18:30 начнется концерт", - уточнили в сообщении.