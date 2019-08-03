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Уровень ПДК вредных веществ в воздухе из-за пожара не превысился

Лаборатории ГУ МЧС по Москве проводит замеры воздуха

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в результате пожара в здании на Дубининской улице в Москве не превышает норму. Об этом в субботу в эфире телеканала "Россия-24" сообщила руководитель пресс-службы столичного ГУ МЧС Оксана Золотова.

"Лаборатории ГУ МЧС по Москве на постоянной основе проводят замеры воздуха. По результатам замеров превышений ПДК не зафиксировано", - сказала она.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на Дубининской улице в бывшем производственном здании постройки 1917 года поступило в 06:18 мск. Пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности. В тушении задействованы 80 человек, 17 единиц техники, а также два вертолета. В настоящее время ликвидировали открытое горение.

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