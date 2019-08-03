Соревнования по вейкбордингу впервые проведут на ВДНХ 4 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Соревнования по вейкбордингу за кубок "ВНДХ 80" состоятся 4 августа. Зрители также смогут поучаствовать в гонках на SUP-борде, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ВНДХ.

"4 августа на 2-м Каменском пруду в Drop park VDNH пройдут первые соревнования по вейкбордингу, приуроченные к юбилею главной выставки страны. Участники будут бороться за кубок "ВДНХ 80", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, всего для участия в гонках в отдельных категориях для женщин и мужчин зарегистрировались 45 человек. "Соревнования заявлены в формате only obstacles - трюки с фигур. Оценивать профессиональные качества участников будет судейская коллегия: Андрей Щукин, Антон Белоцерковский и Мария Попова - судьи по вейкбордингу по системе IWWF с большим тренерским опытом", - уточнил собеседник агентства.

Помимо квалификационных и финальных заездов участников соревнований, зрители смогут поучаствовать в гонках на SUP-борде, а также посмотреть на выступления спортсменов в категории "Лучший трюк на конкретной фигуре".

Вход на мероприятие, начало которого запланировано на 11:00, свободный.