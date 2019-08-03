Московский парк Горького извинился за замену заявленных на "Шашлык Live" артистов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Администрация Парка Горького в Москве принесла извинения за замену артистов, которые вступят в субботу на фестивале "Шашлык Live". Об этом говорится в сообщении на сайте парка в субботу.

"Парк Горького приносит посетителям свои извинения за замены, произошедшие в составе участников концерта в Парке Горького 3 августа в рамках фестиваля "Шашлык Live". Вместо анонсированных ранее групп "Браво" и Tequilajazzz гостей ждут выступления Валерия Сюткина, группы "Ногу свело!" и ее лидера Максима Покровского, а также легендарного гитариста Владимира Кузьмина", - говорится в сообщении.

Анонсированные ранее "Чайф", "Uma2rman", "Сплин", "7Б", Юлия Чичерина, Светлана Сурганова, Ольга Кормухина и экс-солист группы "Земляне" Сергей Скачков примут участие в мероприятии. Музыкальная программа начнется с 12:30.

Ранее сообщалось, что лидеры групп "Браво" и Tequilajazzz Евгений Хавтан и Евгений Федоров заявили своим подписчикам в Facebook, что, несмотря на присутствие в афише фестиваля, не планируют там выступать.

В рамках основной - гастрономической - программы "Шашлык Live" в фестивале примут участие свыше 20 столичных кафе и ресторанов. Повара приготовят килограммовый "Царский шампур" и "Куриный чупа-чупс" (куриная голень на шпажке).