В Москве на ВДНХ пройдет фестиваль уличного рэпа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первый на московском ВДНХ фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города" пройдет с 7 августа до 7 сентября. Его участники смогут попробовать себя в конкурсе рэп-исполнителей, сообщили ТАСС в оргкомитете "Московские сезоны" в субботу.

"Фестиваль "Ритм Моего Города", что пройдет на территории выставочного комплекса ВДНХ с 7 августа по 7 сентября, посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях. Он не только познакомит москвичей и гостей столицы с уникальной столичной street-культурой, но и даст возможность всем желающим проявить себя", - сказал собеседник агентства.

Также в рамках фестиваля каждый день для гостей будут проходить мастер-классы. Все мероприятия "Ритм Моего Города" бесплатные, они будут начинаться с 12:00 каждый день. Фестиваль состоит из пяти тематических недель.

Первая называется "Street ART", в ходе нее 48 уличных художников нарисуют граффити в честь 80-летия ВДНХ, будут мастер-классы, в интерактивных зонах посетители смогут создать свой стрит-арт. Во вторую неделю - "Street Sport" - пройдут тренировки с чемпионами BMX, скейтбординга и стритбола. На третей - "Street Style" - будут идти лекции дизайнеров, заработают интерактивные станции по дизайну одежды, пройдут модные показы.

Четвертая неделя фестиваля называется "Street Dance". На это время заплаинрованы мастер-классы по уличным направлениям танца: крамп, хип-хоп, брейкданс, фьюжн, футворк, крип-вок, заработает пластический хип-хоп театр. Пятая, завершающая неделя - "Street Music". Перед посетителями фестиваля выступят известные музыканты, можно будет попробовать себя в роли диджеев.

В день закрытия фестиваля 7 сентября состоится финальный рэп-баттл.