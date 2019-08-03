Станцию метро "Суворовская" в Москве построят, не перекрывая движения по "кольцу"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Движение поездов по Кольцевой линии метрополитена Москвы не будут прерывать во время строительства замороженной ранее станции "Суворовская". Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Примкнуться к Кольцевой линии из-за ее нагрузки будет крайне сложно. Но мы проработали техническое решение, оно не предполагает перекрытия движения по Кольцевой линии. Планируем достроить в 2023 году. Это будет 13-я станция на Кольцевой линии", - сказал он.

Как сообщалось ранее, строительство станции займет не менее пяти лет из-за сложностей технического и инженерного характера, работы начнутся уже в 2019 году. Сейчас разрабатывается градостроительная документация для строительства станции, проект планируют включить в программу развития метро.

"Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" на Кольцевой линии, с нее будет пересадка на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. Возведение станции ранее было заморожено на несколько лет из-за сложности и дороговизны проекта. В 2013 году СМИ сообщали, что в стволе шахты строящейся станции "Суворовская" произошло обрушение породы, в результате инцидента пострадал один человек.