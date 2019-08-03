Эскалаторную галерею на станции московского метро "Воробьевы горы" восстановят к 2021 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Эскалаторная галерея на станции метро "Воробьевы горы" в Москве, которая не используется с 1980-х годов, будет запущена в 2021 году. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

"Эскалаторная галерея долго не работала, с 80-х годов. Было принято решение ее реконструировать. Планируем, что в 2021 году она будет запущена", - сказал он.

О планах заняться восстановлением эскалаторной галереи сообщал ранее Московский метрополитен. После реставрации здесь появится новая городская зона отдыха с кафе и смотровыми площадками.

До реконструкции станция метрополитена "Воробьевы горы" ("Ленинские горы") имела два выхода. К началу 1980-х годов из-за оползней и смещения грунтов конструкции галереи начали разрушаться, объект постепенно пришел в аварийное состояние. Эскалаторная галерея была закрыта вместе со станцией "Воробьевы горы" в 1983 году, но, в отличие от станции, не была восстановлена.