Платформу "Северянин" на Ярославском направлении МЖД откроют в начале сентября

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Открытие платформы "Северянин" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) запланировано на начало сентября, сообщила в субботу пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Новая железнодорожная станция будет включать три новые платформы и один распределительный зал с выходом на платформу МЦК. Все эти объекты будут соединены единым подземным пешеходным переходом. Возведение новой станции планируется завершить ко Дню города (7 сентября)", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он добавил, что интеграция Ярославского направления и Московского центрального кольца (МЦК) будет завершена также ко Дню города. По его словам, сейчас строится остановочный пункт "НАТИ" на Октябрьском направлении железной дороги.

В пресс-службе напомнили, что 1 августа запущен четвертый главный путь "Москва - Одинцово", который позволил сократить интервал движения электропоездов до 3,5 минут в часы пик - до тактового движения метрополитена. Аналогичное движение электричек будет налажено до подмосковных Мытищ.