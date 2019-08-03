Фестиваль инклюзивной культуры пройдет в саду "Эрмитаж" в Москве 4 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Презентации волонтерских и благотворительных проектов, интерактивные игры и концерт ждут гостей фестиваля "Доступ открыт", посвященного социальной интеграции инвалидов, который состоится 4 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"В воскресенье в саду "Эрмитаж" соберутся представители некоммерческих организаций, благотворительных фондов и социально-ответственного бизнеса. Участников ждут презентации более 20 новых благотворительных проектов от некоммерческих организаций, интерактивные игры, мастер-классы по фехтованию и большой эстрадный концерт известных артистов с участием лидера и вокалиста группы "Конец фильма" Евгения Феклистова, а также коллективов "Te Amo" и "Le.To", - говорится в сообщении.

На площадке мероприятия все желающие смогут обучиться навыкам языка жестов и чтения на шрифте Брайля. Кроме того, для гостей мероприятия будет доступна возможность пройти диагностику состояния своего здоровья. Организатором проекта выступает АНО "Доступ открыт". Мероприятие начнется 4 августа в 14:00 и продлится до 22:00.