Мероприятия в честь юбилея ВДНХ за два дня посетили более 400 тыс. человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 400 тыс. человек посетили мероприятия, посвященные 80-летию ВДНХ, за первые два дня проведения торжеств. Об этом в субботу сообщила пресс-служба комплекса.

"За первые два дня празднования 80-летия выставка приняла более 400 тыс. гостей. Юбилейные мероприятия продлятся до конца недели, впереди москвичей и гостей столицы ждут концерты популярных исполнителей, танцевальный флешмоб, гастрономический фестиваль и уникальное шоу дронов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, главным событием первого дня программы праздника стал концерт звезд российской эстрады, среди которых Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Лолита, Кристина Орбакайте, Валерия, Александр Панайотов, Зара и группа "Земляне".

Кроме того, гости ВДНХ увидели выступления Президентского оркестра Российской Федерации, смогли послушать джаз в исполнении оркестра Шера Остона, Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и Теоны Контридзе, побывали на мастер-классе солистки Большого театра Анастасии Меськовой и попробовали блюда национальных кухонь стран СНГ.

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. На территории выставки в честь юбилея с 1 по 4 августа проходят более 100 праздничных мероприятий.