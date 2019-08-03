Гостей праздника в честь юбилея ВДНХ в Москве угостили 80-килограммовыми тортами

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Гигантские торты в виде карты ВДНХ и рожка мороженого приготовили в Москве в честь 80-летия выставочного центра, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"3 августа ВДНХ угостила своих посетителей праздничным 80-килограммовым тортом в виде карты ВДНХ и гигантским рожком с мороженым. К юбилею был также запущен в производство специальный торт "Выставочный", - говорится в сообщении.

Длина торта-мороженого "Карта ВДНХ" - 160 см, ширина - 135 см, а высота - 10 см. Карта разделена на пять зон, которым соответствовали пять сортов мороженого: миндально-фисташковое, клубничное, леденцовое, пралине с карамельной прослойкой и орехами пекан и сорт "ВДНХ" с шоколадными конфетами. Гигантский рожок с мороженым, вес которого также составил 80 кг, был сделан из сорта "ВДНХ": его диаметр в самой широкой части составил 80 см.

В пресс-службе добавили, что торт "Выставочный" в форме ромба приготовлен из тонких коржей из меренги с кешью, которые пропитаны начинкой из молочного шоколада с ромом и марципаном. Длина и ширина десерта составила 20 см, высота - 5 см. Отмечается, что для создания вкуса торта кондитеры обратились к архивам. "Источником стал Центр здорового питания Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, по рекомендациям которого разрабатывались справочники для общепитов. В основе их концепции приготовление простой и полезной пищи согласно советским традициям. Кондитеры ВДНХ, вдохновившись традициями и используя самые свежие кулинарные тенденции, придумали неповторимое сочетание ингредиентов", - говорится в сообщении.

С 1 по 4 августа проходит масштабное празднование 80-летия ВДНХ в Москве, на 20 площадках в разных частях выставки состоится более 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, видеопроекционные шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое.