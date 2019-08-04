{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 300 тыс. человек посетили фестиваль "Шашлык Live"

Для гостей мероприятия выступили группы "Чайф", "Сплин", 7Б, Uma2rman, а также Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и другие российские музыкальные исполнители
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек посетили первый день фестиваля "Шашлык Live". Мероприятие проходит 3 и 4 августа в Парке Горького.

"305 тыс. человек посетили вчера фестиваль "Шашлык Live", который в выходные проходит в Парке Горького. Зрители увидели выступления отечественных рок-музыкантов - групп "Чайф", "Сплин", 7Б, Uma2rman, а также Валерия Сюткина, Владимира Кузьмина, Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной и экс-солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова", - говорится в сообщении.

Во второй день праздника шале и фудкорты на Пушкинской набережной будут работать с 11:00 до 22:00. Лучшие повара столицы предложат гостям классические шашлыки, а также сделанные по авторским рецептам с необычными приправами и соусами.

Теги
Россия
Собянин: организаторам незаконных акций в Москве нужно было втянуть граждан в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, сообщил мэр Москвы
Читать полностью