Свыше 300 тыс. человек посетили фестиваль "Шашлык Live"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек посетили первый день фестиваля "Шашлык Live". Мероприятие проходит 3 и 4 августа в Парке Горького.

"305 тыс. человек посетили вчера фестиваль "Шашлык Live", который в выходные проходит в Парке Горького. Зрители увидели выступления отечественных рок-музыкантов - групп "Чайф", "Сплин", 7Б, Uma2rman, а также Валерия Сюткина, Владимира Кузьмина, Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной и экс-солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова", - говорится в сообщении.

Во второй день праздника шале и фудкорты на Пушкинской набережной будут работать с 11:00 до 22:00. Лучшие повара столицы предложат гостям классические шашлыки, а также сделанные по авторским рецептам с необычными приправами и соусами.