Число госпитализированных после несогласованной акции в Москве достигло пяти

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Скорая медицинская помощь совершила 12 выездов по обращениям граждан о травмах, полученных в ходе несогласовованных мероприятий в центре столицы 3 августа. В результате госпитализировали пять человек, сообщила в воскресенье пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

"По итогам вчерашнего дня скорая медицинская помощь Москвы выезжала на вызовы 12 раз по поводу обращений, связанных с травмами, полученными в ходе несанкционированных мероприятий. Среди пострадавших один сотрудник правоохранительных органов, у него наиболее серьезная травма - вывих плеча, - у остальных повреждения легкие, и состояние их удовлетворительное. Из общего числа 5 человек были госпитализированы в городские больницы", - говорится в сообщении службы.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент после обследования и оказанной помощи в больнице остается один человек, состояние его удовлетворительное и не вызывает никаких тревог, он также будет выписан в ближайшее время.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.