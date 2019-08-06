Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 6 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Воздух прогреется в Москве во вторник до 17 градусов, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 15-17 градусов. В ночь на среду она может опуститься до 10 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 6 августа объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 13-18 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до 7 градусов.