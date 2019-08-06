Победители конкурса подрядчиков отреставрируют церковь XVIII века на Новой Басманной

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Москвы проведут конкурс по выбору подрядчика для реставрации фасадов и кровли Церкви Петра и Павла XVIII в. на Новой Басманной улице в Москве, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Победитель конкурса с ограниченным участием отреставрирует фасады и кровли Церкви Петра и Павла XVIII в. Закупку на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению фасадов и кровель этого объекта культурного наследия публично представит заинтересованным компаниям заказчик - ГКУ "Мосреставрация". Встречу заказчика и бизнес-сообщества проведет Департамент города Москвы по конкурентной политике в рамках проекта "Биржа торгов", - говорится в сообщении.

Встреча пройдет 7 августа, на ней представители заказчика, бизнес-сообщества и эксперты обсудят подробности процедуры: объем закупки, перечень выполняемых работ, условия участия в закупке.

Как уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, слова которого приводит пресс-служба, в среднем по две компании претендуют на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Низкий уровень конкуренции обусловлен дополнительными требованиями, которые предъявляются к участникам закупки, в числе которых наличие необходимого технического оборудования, аналогичного опыта работы. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов добавил, что все работы по реставрации памятника архитектуры будут вестись под контролем ведомства.