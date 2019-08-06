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Поезда на Казанском направлении МЖД следуют в область с увеличенными интервалами

Сбой произошел из-за вынужденной остановки одного из поездов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Электропоезда на Казанском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенными интервалами из-за вынужденной остановки поезда. Об этом сообщается в официальном аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.

"На Казанском направлении несколько поездов в область следуют с увеличенным интервалом в связи с оказанием медицинской помощи пассажиру", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник на железной дороге, одному из пассажиров остановленного поезда вызвали скорую, но до приезда медиков он умер.

"В настоящее время электропоезд продолжил движение. В пути были задержаны несколько пригородных поездов в сторону области", - сказал собеседник агентства.

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Россия
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