Полиция не нашла подтверждения сведений о массовой драке с участием 20 человек в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Информация о массовой драке с участием порядка 20 человек в московском районе Гольяново не подтвердилась, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

"В службу "02" поступило сообщение о массовой драке на Новосибирской улице около дома 9к2. Полицейские прибыли на место происшествия, но не обнаружили ни участников конфликта, ни потерпевших", - сказали в полиции.

Ранее сообщалось о массовой драке на Болотниковской улице, которая сопровождалась стрельбой из травматического оружия. Некоторые ее участники скрылись с места происшествия.