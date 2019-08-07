Московские парки примут участие в разработке ПДД для личного электротранспорта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Столичные парки предложат правила использования гироскутеров, сегвеев, моноколес, электросамокатов и других видов транспорта на электротяге, сообщил в среду на своей странице в Facebook председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Планирую в самое ближайшее время обратиться в столичный департамент культуры или "Мосгорпарк", которые координируют деятельность городских парков, с предложением разработать обязательные правила использования персонального (портативного) транспорта на электротяге", - написал он.

По словам главы Мосгордумы, во время встреч с жителями и на мероприятиях к нему поступают вопросы по регулированию правил использования гироскутеров, сегвеев, моноколес, электросамокатов и других видов транспорта на электротяге. Данный вопрос неоднократно обсуждался в Мосгордуме, были проведены круглые столы с привлечением экспертов по данной теме.

"Активное использование и популяризация новомодных транспортных средств требует внесения изменений в правила дорожного движения, чтобы избежать несчастных случаев как со стороны владельцев сегвеев и моноколес, так и со стороны пешеходов. Но как быть сейчас, в летний период, когда изменения еще не внесены, а все больше москвичей используют транспорт на электротяге, особенно в парках и иных общественных пространствах? Единых правил нет, а, значит, любое нарушение - не нарушение", - добавил Шапошников.

Предложения экспертов

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, более 30 дорожно-транспортных происшествий с самокатами, велосипедами, беговелами и другими видами летнего транспорта произошло в Москве в апреле и мае, в них пострадали 25 детей и погиб один человек.

Современные электросамокаты позволяют двигаться со скоростью 70 км/ч. По мнению экспертов ЦОДД, движение с такой скоростью недопустимо и делает самокат неуправляемым, создавая аварийные ситуации в потоке машин как в городе, так и за его пределами.

В межрегиональном общественном движении за права пешеходов "Союз пешеходов" предложили запретить сдачу средств в аренду в рекреационных зонах, где нет специальных оборудованных площадок или маршрутов. Также предложено запретить сдачу в аренду гироскутеров, электросамокатов, сегвеев, схемы управления которых не предусматривают ограничение максимальной скорости до 20 км/ч.

В свою очередь, адвокаты считают, что некоторые транспортные средства стоит приравнять к механическим транспортным средствам и задуматься о выдаче водительского удостоверения.

Ранее Шапошников говорил, что Мосгордума планирует внести в правительство РФ проект поправок в правила дорожного движения в части использования электрических транспортных средств (электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев). По его словам, необходимо ввести классификацию индивидуальных транспортных средств на электрической тяге в зависимости от максимальной конструктивной скорости, что позволит обеспечить правила его передвижения по специально предназначенным элементам дороги - велопешеходным дорожкам, обочинам, проезжим частям.