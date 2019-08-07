Онкостационар столичной больницы им. Плетнева отремонтируют впервые за 46 лет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Победитель электронного аукциона проведет капитальный ремонт лечебного корпуса онкологического стационара ГБУЗ "Городская клиническая больница имени Д. Д. Плетнева", сообщила в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Закупку на выполнение работ по капремонту помещений лечебного корпуса онкологического стационара ГБУЗ "Городская клиническая больница имени Д. Д. Плетнева" представили строительным компаниям в рамках проекта "Биржа торгов". Начальная цена контракта - 642 млн рублей. Победителю электронного аукциона предстоит выполнить комплексный капитальный ремонт здания онкологического стационара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проводить работы предстоит на площади свыше 11 тыс. кв. м семиэтажного здания лечебного корпуса. В здании будет выполнена частичная перепланировка помещений, заменены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, будет отремонтирована кровля, выполнены монтажные работы вентилируемого фасада. Также контракт включает замену шести лифтов, адаптированных для перевозки экстренных служб и маломобильных пациентов. Окончание работ запланировано на декабрь 2020 года.

"Здание лечебного корпуса было построено в 1973 году. За это время сформировалась необходимость к <...> приведению помещений в соответствие с действующими требованиями, нормами пожарной безопасности. Три года назад был заключен аналогичный контракт, однако по независящим от обеих сторон обстоятельствам, он был расторгнут, и выполнено лишь 10% от всех запланированных работ. Поэтому сегодня мы ждем к участию компании, готовые качественно и со знанием дела подойти к выполнению всех обязательств по контракту и отремонтировать помещения лечебного корпуса впервые за 46 лет", - поясняется в сообщении.