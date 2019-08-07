Центр паллиативной помощи проведет бесплатный мастер-класс в Москве 9 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мастер-класс "Уход за тяжелобольным человеком на дому" проведет учредитель Благотворительного фонда "Вера" Анна Федермессер совместно с Центром паллиативной помощи. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"В парке Олимпийской деревни, рядом с павильоном "Здоровая Москва", 9 августа, директор Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер проведет бесплатный мастер-класс "Уход за тяжелобольным человеком на дому". Родственники, получившие навыки ухода за больным человеком на открытом уроке, смогут правильно заботиться о своих близких, сохраняя их достоинство и самостоятельность", - говорится в сообщении. Мероприятие начнется в 12:30 и продлится два часа.

В паллиативной помощи нуждаются пациенты на поздней стадии онкологических заболеваний, с необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения, с прогрессирующими заболеваниями Альцгеймера и Паркинсона.

В столичных парках и зонах отдыха с начала лета работают 46 медицинских павильонов "Здоровая Москва", в 13 из них дополнительно проходят спортивные занятия, лекции о здоровом образе жизни. В рамках нового городского проекта все жители Москвы до конца августа могут пройти бесплатный медицинский осмотр в качестве первого этапа диспансеризации.