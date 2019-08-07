Победитель аукциона отреставрирует московский храм, построенный по чертежам Петра I

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Победитель электронного аукциона проведет ремонтно-реставрационные работы храма, построенного по чертежам Петра I. Начальная цена контракта составит 259 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Начальная цена контракта составляет 259 млн рублей. Закупку на выполнение ремонта фасадов и кровли Церкви Петра и Павла представили строительным организациям в рамках проекта "Биржа торгов". Здание является объектом культурного наследия федерального значения и располагается по адресу: Москва, улица Новая Басманная, дом 11, строение 4", - говорится в сообщении.

Победитель электронного аукциона отреставрирует кресты и золоченую колокольню, купола, обновит белокаменный декор фасада. "В этот раз в руки реставраторов будет передан один из немногих памятников петровского времени, который также потребует бережного и внимательного отношения. Конечно же, выбор подрядчика - крайне важный процесс. Реставрацию должны проводить исключительно лицензированные специалисты, обладающие релевантным опытом работы и необходимым оборудованием", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В первом полугодии 2019 года было отреставрировано около 95 памятников. Ежегодно работы принимаются примерно по 200 объектам культурного наследия. Это храмы, жилые дома, особняки, усадьбы, парковые ансамбли, павильоны и многие другие строения.