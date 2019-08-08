Облачная погода, дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Облачная погода, временами дождь в отдельных районах с грозой и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 14 градусов. В связи с дождем и грозой в Московском регионе 8 августа объявлен желтый уровень опасности.

Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.