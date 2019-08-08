Жилой дом с палатами XVII века отреставрируют в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Столичный департамент культурного наследия разрешил разработку проектной документации для проведения реставрационных работ старинного дома с палатами XVII века в Басманном переулке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента.

"В Москве началась подготовка к реставрации старинного дома в Басманном районе. Пользователь здания получил задание на разработку проектной документации, необходимой для проведения реставрационных работ. Оно является объектом культурного наследия федерального значения и находится по адресу: Денисовский переулок, дом 23, строение 1", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для разработки научно-проектной документации специалисты должны изучить архивные материалы, инженерно-технические особенности самого здания, описать будущие архитектурные и конструктивные решения. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием, правообладателю будет выдано разрешение на проведение самих работ.

"Для реставрации такого памятника нужно подготовить проект, который будет учитывать множество аспектов: планировочные решения, оформление фасадов, материалы различных эпох. Все эти важные детали будут изучены специалистами, которые проработают вопрос восстановления исторического облика дома", - цитирует пресс-служба руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В доме жили представители русского дворянского рода Савиных. Герб Савиных украшает лепное заполнение фронтона здания. Нынешний облик здания сформировался уже в XIX веке и несет в себе черты классицизма.