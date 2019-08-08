Коммунальные службы Москвы усилили работу из-за ожидаемой непогоды

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Москвы перевели на усиленный режим работы коммунальные службы из-за ожидающихся вечером в четверг дождя и сильного ветра. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

"По данным синоптиков, вечером в столице ожидается дождь, возможна гроза, порывы ветра до 18-23 м/с. Все коммунальные службы столицы уже переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды", - процитировали в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства находятся под особым контролем. Также были даны предписания городским службам по защите от сильных порывов ветра зданий, торговых или строящихся объектов, рекламных конструкций и техники.

Коммунальные службы города задействуют около 200 единиц техники и более 1 тыс. человек, чтобы ликвидировать возможные подтопления. В тех местах, где они могут появиться, дежурят аварийные бригады "Мосводостока".