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Облачная погода, сильный дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве 9 августа

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, местами с грозой и градом, и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 18-20 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 13 градусов. В связи с сильным дождем и ветром в Московском регионе 9 августа объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер западный, 7-12 м/с, с порывами до 18-23 м/с. Атмосферное давление составит около 732 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.

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