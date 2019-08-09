Лекции о важных находках и игровые экспедиции пройдут в парках Москвы ко Дню археолога

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Празднование Дня археолога пройдет в четырех столичных парках 13, 15 и 17 августа. Посетителей ждут тематические лекции, экскурсии и мастер-класс по археологическим раскопкам, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"Пятнадцатого августа в России отметят День археолога. В четырех парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, запланирована специальная программа, приуроченная к профессиональному празднику, мероприятия пройдут в парке "Зарядье", "Фили", ландшафтном парке "Митино" и Перовском парке", - сказал представитель пресс-службы.

Уточняется, что в парке "Зарядье" праздник отметят 13 августа, в этот день в 18:00 в "Заповедном посольстве" пройдет тематическая лекция. Научный сотрудник Музея Москвы Екатерина Святицкая расскажет об уникальных объектах, которые были открыты московскими археологами за последние годы, кроме того, слушатели узнают, для чего ученые участвуют в программе благоустройства центра столицы. Для участия в мероприятии нужна предварительная регистрация на сайте парка.

В парке "Фили" 15 августа для посетителей проведут экскурсию по археологическому памятнику -Кунцевскому городищу, которое является одним из самых древних поселений на территории Москвы. Слушатели узнают, почему это место называли проклятым.

Семнадцатого августа в Перовском парке состоится мастер-класс для детей от шести лет "Юный археолог", в ходе которого ребята в специально оборудованной зоне смогут попробовать себя в роли ученых и найти "древние артефакты". В этот же день в ландшафтном парке "Митино" запланирована образовательная программа, в 14:00 там откроется выставка фотографа Андрея Бронникова, на которых запечатлены древние предметы, найденные в России. В 17:00 начнется экскурсия по объектам культурного и археологического наследия, расположенным в парке, а завершится программа праздничным концертом.