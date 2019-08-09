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Московская канатная дорога восстановила работу, прерванную из-за сильного ветра

Согласно нормам, для работы канатки скорость ветра не должна превышать 15 м/с

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московская канатная дорога восстановила нормальную работу после вынужденного перерыва, связанного с погодными условиями в столице в пятницу днем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канатной дороги.

"На данный момент канатная дорога открыта. Мы закрывались, когда постоянная скорость ветра больше 15 м/с. Дорога не работала около 1,5-2 часов и открылась буквально 20 минут назад", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники постоянно отслеживают погодные условия, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров. Согласно действующим нормам, для работы канатной дороги скорость ветра не должна превышать 15 м/с.

"Поскольку вечером прогнозируется усиление ветра, возможно, опять закроем движение", - добавили в пресс-службе.

Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого с вечера 8 августа до вечера 9 августа. В пятницу в Москве и Московской области ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 23 м/с.

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