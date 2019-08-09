В Москве призвали автомобилистов пользоваться метро из-за непогоды

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Москвы призвали автомобилистов пользоваться метро из-за продолжающейся непогоды. Об этом сообщается в пятницу в аккаунте транспортного комплекса Москвы в Twitter.

"В городе продолжаются дожди, ветер местами сдувает. Чтобы добраться домой, лучше пользоваться метро. Если решите ехать на машине, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами". - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что атмосферный фронт прошел южнее столицы, но в пятницу сохраняется экстренное предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в Москве. Синоптики обещают в пятницу дождь, в отдельных районах грозу, ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17-23 м/с.