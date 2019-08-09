В Москве присвоили звания почетного строителя города

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом присвоил звания почетного строителя города шести сотрудникам градостроительного комплекса столицы за выдающиеся заслуги в профессии.

"Вы можете гордиться тем, что ваши успехи самые значительные во всем мире: вы лучшие метростроители, дорожники мира. Программа реновации, которую вы реализуете, самая крутая в мире, но вы справитесь с ней. Спасибо вам от всех москвичей, в том числе от маленьких, которые ходят в новые школы и детские сады, и от лица спортсменов, которые занимаются в таких объектах мирового уровня. Спасибо за набережные, парки и скверы, вы делаете город красивее и удобнее", - сказал Собянин на церемонии, прирученной ко Дню строителя, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках".

Звание почетного строителя Москвы присвоено прорабу ОАО "Вертикаль" Тимофею Андронову за участие в строительстве Политехнического музея и крытого теннисного клуба в "Лужниках", прорабу СМУ № 1 АО "ПИК-Индустрия" Алексею Белову за участие в строительстве жилых комплексов "Саларьево" и "Мещерский лес", проходчику СМУ № 161 АО "Трансинжстрой" Степану Зарубину за участие в строительстве Калининско-Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий Московского метрополитена.

Также почетными строителями Москвы стали облицовщик-плиточник ЗАО "Управление специальных работ "Мосметростроя" Елена Морковина за участие в строительстве станции "Савеловская" Большой кольцевой линии и реконструкции Филевской линии метро, электросварщик ручной сварки фирмы "Мостоотряд-114" филиала ПАО "Мостотрест" Николай Почтов за участие в строительстве участков Северо-Восточной хорды, Михалковского тоннеля, реконструкции Бусиновской транспортной развязки и изолировщик на гидроизоляции ООО "МИП-Строй № 1" Анатолий Царев за участие в строительстве Некрасовской линии метро.

Также благодарность мэра Москвы была объявлена руководителю проекта КП "БСА "Лужники" Бизюкову Дмитрию Александровичу за участие в строительстве стадиона "Олимп", плавательного бассейна на Шипиловском проезде, Центра бокса в "Лужниках", руководителю сектора подготовки производства дирекции по строительству гражданских объектов АО "Мосинжпроект" Константину Богомолову за участие в строительстве Большой спортивной арены в "Лужниках", Центра художественной гимнастики и парковой зоны "Зарядья" и главному инженеру службы строительства метрополитена АО "Объединение "Ингеоком" Анатолию Морозу за участие в строительстве станции "Савеловская" Большой кольцевой линии Московского метрополитена.