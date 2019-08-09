Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Уровень загруженности дорог в Москве достиг восьми баллов к 17:30 в пятницу, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

"Рекомендуем отказаться от использования личного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. В городе снизилась скорость движения, ожидается много мелких ДТП", - прокомментировал дорожную ситуацию ТАСС сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее власти Москвы призвали автомобилистов пользоваться метро из-за продолжающейся непогоды. Также в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что атмосферный фронт прошел южнее столицы, но в пятницу сохраняется экстренное предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в Москве. Синоптики обещают в пятницу дождь, в отдельных районах грозу, ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17-23 м/с.