Треть мигрантов в Москве платят налоги через "Личный кабинет иностранного гражданина"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Порядка трети мигрантов, работающих в Москве, для уплаты налогов в городской бюджет используют онлайн-сервис "Личный кабинет иностранного гражданина", сообщила в пятницу пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

"80% иностранных граждан, получивших патенты на работу в Москве, пользуются цифровыми технологиями для уплаты налогов в городской бюджет. При этом 30% используют онлайн-сервис "Личный кабинет иностранного гражданина" на сайте Московского миграционного центра", - цитирует пресс-служба главу департамента Дениса Тихонова.

В первом полугодии 2019 года иностранным гражданам выдано 261 тыс. патентов. Работающие в Москве иностранцы за этот период перечислили в бюджет города 8,6 млрд рублей налогов.

В пресс-службе отметили, что Москва занимает первое место среди городов в рейтинге электронного правительства ООН, который показывает уровень развития информационного сообщества в различных странах и городах.