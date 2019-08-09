Движение поездов прекращено на участке Некрасовской линии московского метро

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение поездов остановлено на Некрасовской линии Московского метрополитена от станции "Косино" до станции "Улица Дмитриевского" из-за проверки инфраструктуры в связи с непогодой. Об этом сообщается в пятницу в аккаунте транспортного комплекса Москвы в Twitter.

"Принято решение раньше начать ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии в связи с продолжительным дождем. Нет движения поездов между станциями "Косино" и "Улица Дмитриевского", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом. К станциям метро "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" ходят автобусы № 841 - от метро "Выхино" и № 885 - от метро "Новокосино".

В пятницу специалисты московского метрополитена провели дополнительную проверку в тоннеле Некрасовской линии после обильных осадков в городе. В связи с этим были кратковременно увеличены интервалы движения поездов.