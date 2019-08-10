Потепление и небольшие дожди ожидаются в Москве 12 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следующая неделя в Москве начнется с потепления до 20-22 градусов и кратковременных дождей, в дальнейшем температура повысится до 25 градусов. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"12 августа переменная облачность, местами небольшой дождь, днем 20-22 градуса. 13 августа переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем 20-25 градусов. 14 августа облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем 19-24", - сказала она.

15 и 16 августа облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем 18-23 градуса. В следующие выходные, 17-18 августа, переменная облачность, кратковременный дождь, днем 20-25 градусов, добавила Паршина.