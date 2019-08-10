Вход на станцию московского метро "Проспект Мира" будет закрыт 11 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Станция московского метро "Проспект Мира" Кольцевой линии будет закрыта для входа пассажиров утром 11 августа в связи с празднованием Курбан-байрама. Режим работы соседних станций также может быть изменен, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока во время праздничных мероприятий 11 августа станция "Проспект Мира" Кольцевой линии в этот день будет работать с 05:30 мск только на выход и пересадку на Калужско-Рижскую линию. Четыре эскалатора станции будут включены только на подъем для выхода в город. Эти меры помогут увеличить пропускную способность вестибюля", - говорится в сообщении.

Режим работы других станций метрополитена, находящихся рядом с основными местами проведения праздничных мероприятий, также может быть изменен по требованию полиции. Для удобства пассажиров Московский метрополитен призывает заранее приобретать билеты для проезда сразу в обе стороны.

Для обеспечения безопасности пассажиров на станциях московского метро будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и полиции.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.