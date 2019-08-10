В московском метро будут продавать проездные с фотографией Александра Овечкина

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Лимитированная серия транспортных карт "Тройка" с фотографией российского хоккеиста Александра Овечкина поступит в продажу в московском метро к концу года. Об этом ТАСС сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"В кассы Московского метрополитена к концу года в продажу поступят карты "Тройка" с трехкратным чемпионом мира по хоккею Александром Овечкиным. Вместе с известным спортсменом мы проводим акцию "Будь в форме", цель которой - рассказать о том, как важно поддерживать себя в хорошей физической форме и заниматься спортом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вместе с продажей карт в павильоне Московских центральных диаметров на Киевской площади пройдет автограф-сессия хоккеиста. Первым, кто купит карты "Тройка" с изображением хоккеиста, подарят сувениры от Овечкина или годовые проездные.

33-летний нападающий выступает за клуб НХЛ "Вашингтон", в составе которого он становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ Овечкин провел 1084 матча, набрав 1211 (658 шайб + 553 передачи) очков. В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем Морис Ришар Трофи - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, в истории НХЛ он уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.

В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды турнира.