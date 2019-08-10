МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Электробусы вышли на новый маршрут на западе Москвы. Они заменили автобусы на маршруте №107, который связывает районы Очаково-Матвеевское, Филевский Парк и Фили-Давыдково, сообщается в субботу на сайте столичной мэрии.

"На западе Москвы на новый маршрут вышли электробусы. Они заменили автобусы на маршруте №107, который связывает районы Очаково-Матвеевское, Филевский Парк и Фили-Давыдково. Электробусы курсируют от станции метро "Филевский парк" до железнодорожной платформы Матвеевская", - сообщается на сайте.

Таким образом, число столичных маршрутов, где работают электробусы, достигло 13.

Впервые электробусы вышли на улицы Москвы в сентябре прошлого года. В настоящее время на линиях работают более 180 электробусов. Ежедневно они перевозят свыше 80 тыс. пассажиров.

Московские электробусы рассчитаны на 85 пассажиров, в них предусмотрено не менее 30 посадочных мест. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных.

Электробусы оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и информационными медиаэкранами. В салоне есть Wi-Fi.