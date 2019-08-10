Участки улицы Чаплыгина перекроют с 11 по 19 августа для благоустройства

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Несколько участков улицы Чаплыгина перекроют в Москве с 11 по 19 августа для проведения работ по благоустройству. Об этом сообщается в субботу на сайте столичной мэрии.

"В центре столицы в связи с проведением благоустройства перекроют несколько участков улицы Чаплыгина. 11 августа с 08:00 до 22:00 водители не смогут проехать от Большого Харитоньевского до Фурманного переулка", - сообщается на сайте.

С 08:00 12 августа до 22:00 15 августа будет недоступен участок на улице Чаплыгина от Фурманного переулка до улицы Машкова, а с 08:00 16 августа до 22:00 19 августа - от улицы Машкова до Покровки.

Всего в рамках благоустройства в порядок планируют привести десять дворовых территорий, прилегающих к улице Чаплыгина. Их общая площадь - 19,5 тыс. кв. м.

На проезжей части заменят асфальт и бордюрный камень. Новое покрытие уложат и на тротуарах, разобьют цветники и восстановят газоны.