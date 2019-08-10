Движение в Москве ограничат с 18 по 24 августа из-за строительства БКЛ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Движение в Западном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском округах Москвы ограничат с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

"С 18 по 24 августа 2019 года включительно в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта", - говорится в сообщении.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы с обособленными участками на проспекте Вернадского, участках Ленинского проспекта, Киевского шоссе, Проектируемого проезда № 907, Проектируемого проезда № 905, автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Полная карта ограничений движения опубликована на Едином транспортном портале.

Водителей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом, быть внимательными при парковке, не оставлять автомобили под запрещающими знаками.

Компенсационные автобусы

На время закрытия участка городской перевозчик "Мосгортранс" организует два компенсационных бесплатных маршрута - КМ1 и КМ2. На линии задействуют свыше 180 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса.

"Маршрут КМ1 пройдет от станции метро "Университет" до "Саларьево", КМ2 свяжет "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов - с 05:10 до 02:00. Интервалы движения автобусов КМ1 составят менее минуты, КМ2 будут ходить каждые две минуты", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на действующие регулярные маршруты: №№ т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950. Подробную информацию можно найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить сотрудники "Мосгортранса", которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта.