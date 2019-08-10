Фестивальные площадки на ВДНХ и в Парке Горького посетили более 120 тыс. человек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 120 тыс. человек в общей сложности посетили в субботу две крупные фестивальные площадки, организованные на ВДНХ и в Парке Горького. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

На ВДНХ в эти выходные проходят два крупных мероприятия: фестиваль уличной культуры "Ритм моего города" и "Молодежный уикенд". В Парке Горького организованы выступления воздушных гимнастов и фестиваль Meat & Beat, в котором участвуют популярные музыканты.

В воскресенье посетителей ВДНХ ожидает церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка, показательные выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды, а также концертная программа "Симфонический квартирник".