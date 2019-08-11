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В Москве в воскресенье ожидается до 21 градуса тепла

Осадков не прогнозируется

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Без осадков и до 21 градусов тепла будет в столице в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Днем в городе температура воздуха составит 19-21 градус тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс девяти градусов.

Ветер северный, 5 - 10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 17 - 22 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.

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