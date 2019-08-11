Более 10 тыс. человек посетили выставку портретов пассажиров транспорта в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек побывали на выставке портретов пассажиров российского и зарубежного общественного транспорта, которая проходила с 27 июля по 11 августа в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) у Киевского вокзала в Москве. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Выставку портретов пассажиров городского транспорта в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров посетили более 10 тыс. человек. Художники проекта Art of Metro представили более 220 работ, которые можно было рассмотреть в мельчайших деталях на интерактивной панели. Еще две сотни набросков художники создали в первый день выставки, в конце июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке были представлены портреты пассажиров городского транспорта не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Пекина и Рима. Портреты, созданные в день открытия выставки, гости могли забрать с собой. Работы можно увидеть на странице МЦД в соцсети "ВКонтакте".

Проект Art of Metro существует с 2013 года, его придумал художник-аниматор, дизайнер Максим Шаговиков.