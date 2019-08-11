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Более 5 тыс. человек посетили мастер-классы на "Дне без турникетов" в Москве

Свои двери для жителей столицы открыли более 30 компаний и технопарков

ТАСС, 11 августа. Более 5 тыс. москвичей побывали на мероприятиях, которые провели столичные компании и технопарки с 8 по 10 августа в рамках акции "День без турникетов". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Более пяти тысяч москвичей побывали на экскурсиях и мастер-классах. <...> Свои двери для горожан открыли свыше 30 компаний и технопарков. Участники познакомились с современными образовательными и развлекательными проектами, а также с технологиями будущего. Всего за три дня прошло более 180 экскурсий и свыше 20 мастер-классов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в августе в акции принимали участие компании, в основе бизнеса которых лежит принцип развлечения через обучение. В частности, в Центре развития инжиниринга Московского политеха желающие могли принять участие в занятиях по программированию беспилотников, также гостям рассказали, как отправить собственный спутник в космос. А в полноразмерном космическом макете "Станция "Марс" в ТРЦ "Ривьера" посетители стали членами экипажа космолета.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками стали свыше 94 тыс. человек и более 174 инновационных производств столицы. Предыдущая акция состоялась в июле этого года, в ней приняли участие 35 компаний и около 7 тыс. человек.

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