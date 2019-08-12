Москвичи выбрали праздничную программу на День города

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Голосование, на котором можно было выбрать праздничные мероприятия на День города в Москве, завершилось на портале "Активный гражданин", чаще всего жители голосовали за запуск салюта в парках. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Своим мнением поделились 154 873 человека. Большинство горожан уверены, что в праздник должны запускать фейерверки в парках. За это проголосовали 40,82% москвичей. Специальные мероприятия для детей одобрили 29,97%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 14% проголосовали за мероприятия с участием благотворительных фондов, еще 1,23% предложили свои варианты ответа, среди которых показ фильма "Я шагаю по Москве" в кинотеатрах на открытом воздухе и исторические квесты. Затруднились с ответом 13,82%.

Кроме того, в проекте "Активный гражданин" прошло голосование по поводу программы для праздничных площадок на День города в округах столицы. Чаще всего горожане голосовали за проведение концертов современной музыки (37,34%), около 25,5% набрали театрализованные представления, около 20% - концерты классической музыки. Еще 4,37% ответивших проголосовали за поэтические программы. Некоторые участники голосования предлагали шахматные турниры, концерты народных коллективов, 5,27% сочли, что составлять программу должны специалисты, а 5,75% затруднились с ответом.

День города в Москве будут отмечать 7 и 8 сентября - городу исполнится 872 года. В 2018 году во всех округах столицы провели более 300 крупных мероприятий.