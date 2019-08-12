Персонажи "Союзмультфильма" украсят поезд метро, автобус и остановки транспорта Москвы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы и "Союзмультфильм" запустили совместный проект, в рамках которого автобус, поезд метро и остановки городского транспорта украсят изображениями героев мультфильмов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении столичного департамента транспорта.

"Легендарные картины "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и "Умка" отмечают 50-летний юбилей. В честь этого события транспортный комплекс Москвы и киностудия "Союзмультфильм" запустили совместный проект: автобус, поезд метро и остановки городского транспорта украсят изображения любимых героев", - говорится в сообщении.

На линию выйдет один автобус с изображениями персонажей киностудии. До ноября он будет курсировать по магистральному маршруту м9 от метро "Владыкино" до Китай-города. Герои мультфильмов-юбиляров украсят 100 остановок городского транспорта.

В сентябре в метрополитене запустят поезд, оформленный кадрами из знаменитых мультфильмов. В течение шести месяцев его можно будет увидеть на Серпуховско-Тимирязевской линии. Центр организации дорожного движения в сентябре запустит два "детских" паркона - мобильных комплекса видеофиксации с героями мультфильмов и выпустит светоотражающие браслеты.

Кроме того, в честь юбилея в продажу поступят 40 тыс. тематических карт "Тройка" с персонажами - Чебурашкой, Бременскими музыкантами, Винни-Пухом и героями "Ну, погоди!". Также сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной" и в витринах на стойках "Живое общение" появится продукция с дизайном "Союзмультфильма".