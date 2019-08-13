До 25 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются во вторник в Московском регионе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы ожидаются 13 августа в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 23 до 25 градусов тепла, ночью термометры покажут от 15 до 17 градусов.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от 20 до 25 градусов, в ночные часы - от 12 до 17 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, в ночные часы в Москве и Подмосковье пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Скорость южного ветра составит 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с.

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра будет действовать с 18:00 в Москве и с 17:00 в Подмосковье. Атмосферное давление в регионе будет 747 мм ртутного столба.