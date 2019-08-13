В Москве задержали мужчину за попытку помешать работникам скорой

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Мужчина с ножом пытался помешать работникам скорой помощи оказать помощь участникам драки в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.

"Инцидент произошел накануне поздно вечером. В полицию поступило сообщение драке по адресу 2-й Красногвардейский проезд. Дрались четверо граждан. В какой-то момент один из участников драки при помощи неустановленного предмета, предположительно ножа, препятствовал бригаде скорой оказывать медпомощь участникам драки. Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в полиции.

По факту случившегося началась проверка.