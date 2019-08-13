Росреестр в Москве будет выявлять земельные нарушения при помощи квадрокоптеров

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Инспекторы управления Росреестра по Москве будут использовать беспилотники, чтобы выявить нарушения земельного законодательства и фиксировать нелегальные свалки. Тестовый облет с помощью коптера прошел в Новой Москве, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Управление Росреестра по Москве в рамках реализации полномочий по государственному земельному надзору приступает к использованию квадрокоптеров для проведения фото- и видеосъемки земельных участков с высоким качеством разрешения. Управлять самим летательным аппаратом будут инспекторы государственного земельного надзора через наземную станцию, которая может работать в таких режимах как выполнение полета, обработка материалов, анализ полета и привязка фотографий к центрам фотографирования", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что полеты будут проводиться на максимальной высоте, при которой невозможно рассмотреть в деталях людей, животных или растения на участках, то есть будет соблюдено право на неприкосновенность частной жизни.

"На полученных снимках будет видно, есть ли на участке самозахваты земли. Если выявятся нарушения, будут приняты меры по выявлению виновных лиц и пресечению нарушений <…> Инспекторы управления будут также обращать внимание на выявление несанкционированных мусорных свалок. Сведения о них будем направлять в Росприроднадзор для рассмотрения и проведения проверок на предмет нарушения природоохранного законодательства", - процитировали в сообщении руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Выявленные с помощью беспилотников признаки нарушений потребуется перепроверить традиционным способом.