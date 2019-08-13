Дом XIX века в центре Москвы освободили от незаконной пристройки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Объект культурного наследия на улице Маросейка в Басманном районе Москвы освобожден от самовольной пристройки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"Проведены демонтажные работы по ликвидации незаконной пристройки к объекту культурного наследия по адресу: ул. Маросейка, вл. 6-8, стр. 1. По данному адресу расположено трехэтажное здание 1830 года постройки, являющееся объектом культурного наследия регионального значения "Доходный дом с лавками, начало XIX в. - начало XX в.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разрешение на строительство или реконструкцию здания не выдавалось. Некоторые помещения на его первом этаже используются под магазин, к которому и была возведена пристройка, где функционировал офис продаж горящих туров. Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба, законность возведения пристройки была рассмотрена в судебном порядке, в итоге Басманный районный суд признал ее самостроем и обязал ее владельца осуществить снос и привести здание в первоначальное состояние.